Жоан Лапорта: «Куман заслуживает доверия. Он легенда «Барсы» и любит клуб»

Президент «Барселоны» объяснил, почему не стал увольнять главного тренера команды .

«Все кулес, включая Кумана, разочарованы ситуацией. Президент должен проанализировать ситуацию и принять решение. И я, выслушав своих доверенных людей, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.

Куман заслуживает доверия. В первую очередь потому, что он куле и любит «Барсу». Это видно, когда общаешься с ним. Во-вторых, он легенда «Барселоны», важно это отметить. Вдобавок возник спортивный и институциональный кризис.

Мне нужно было понять, стоит ли верить в команду. Я спросил Кумана: «Ты веришь в эту команду?» Он ответил: «Конечно, но нужно, чтобы восстановились травмированные». Я увидел мужчину, который хочет продолжать», – заявил Лапорта в эфире RAC1.