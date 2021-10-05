Лапорта об уходе Месси: «Аудит показал, что вложения в Лео подвергнут клуб риску. «Барса» превыше Месси и всех остальных»

Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не смог подписать контракт с форвардом , ушедшим в .

«С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, показывающее, что вложения в Лео подвергнут клуб риску.

«Барса» превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было.

Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC», – сказал Лапорта в интервью RAC1.