Лапорта объяснил Хави причины доверия к Куману. Президент «Барсы» уверен, что команда будет бороться за титулы

Президент «Барселоны» возобновил контакты с тренером .

После кампании Лапорты перед президентскими выборами в клубе их отношения остыли. Но недавно Лапорта и Хави возобновили общение.

Президент «блауграны» подтвердил экс-игроку «Барсы», что тренеру каталонцев предоставлен второй шанс, и объяснил причины такого решения, сообщает Catalunya Radio.

На данный момент Лапорта и его окружение уверены, что при должном терпении и скором возвращении травмированных футболистов «Барса» Кумана сможет развиваться и бороться за титулы.