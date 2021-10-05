Лапорта объяснил Хави причины доверия к Куману. Президент «Барсы» уверен, что команда будет бороться за титулы

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта возобновил контакты с тренером «Аль-Садда» Хави.

После кампании Лапорты перед президентскими выборами в клубе их отношения остыли. Но недавно Лапорта и Хави возобновили общение.

Президент «блауграны» подтвердил экс-игроку «Барсы», что тренеру каталонцев Роналду Куману предоставлен второй шанс, и объяснил причины такого решения, сообщает Catalunya Radio.

На данный момент Лапорта и его окружение уверены, что при должном терпении и скором возвращении травмированных футболистов «Барса» Кумана сможет развиваться и бороться за титулы.

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