Линекер считает, что сейчас забивать проще, чем в его время: «За малейшее нарушение дают желтую. Марадону спокойно разрешалось бить»

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» сравнил сложность футбола во время его карьеры и сейчас.

– Забивать голы было проще в ваше время (Линекер играл с 1978 по 1994 год – прим. Sports.ru) или сейчас?

– Сейчас забивать намного проще. По многим причинам, в том числе из-за правил. Изменилось правило офсайда, поля были хуже, мячи...

И, конечно, в мое время могли вынести с поля, желтых карточек почти не было. Нужно было три раза убить нападающего, чтобы тебе показали желтую.

Сейчас за малейшее нарушение дают желтую. Вот почему Месси может творить свои чудеса. Марадону спокойно разрешалось бить.

В то время гол за два матча считался хорошим показателем, теперь топ-игроки могут забить почти гол за игру, – поделился мыслями Линекер.