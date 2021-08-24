Во время гола Тонали со штрафного три игрока «Милана» стояли рядом со стенкой. В ворота «Зенита» похожий гол отменили

В матче 2-го тура Серии А «Милан» – (4:1) полузащитник хозяев забил прямым ударом со штрафного.

Арбитр Марко Серра, вероятно, допустил ошибку, дав итальянцу пробить и засчитав гол – рядом со стенкой футболистов «Кальяри» находились три игрока «россонери» – , и .

Фото: кадры из трансляции канала «Матч! Футбол 1»

Ранее в матче 3-го тура – «Краснодар (3:2) арбитр Алексей Амелин с помощью ВАР отменил гол в ворота петербуржцев со штрафного, потому что стоял слишком близко к стенке соперника. Позже ЭСК РФС признала, что ВАР ошибочно вмешался в эпизод – это не предусмотрено протоколом в данном случае.

Напомним, что по текущим правилам игры в футбол, если три и более игроков обороняющейся команды образуют стенку, то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 м от стенки до тех пор, пока мяч не войдет в игру. В случае нарушения этого правила назначается свободный удар.

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