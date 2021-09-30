Карпин о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет или не может – и не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отказе форварда от игры за национальную команду в октябре.

– Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.

– Дзюба бы помог сборной.

– Поэтому он и был в расширенном списке.

– Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

– Нет. И с Семаком тоже, – сказал Карпин.

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами