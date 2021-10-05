«Спартак»: «Федун в Германии занимается в том числе и связанными со здоровьем вопросами»

Глава пресс-службы Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун проходит лечение в Германии.

« действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем.

Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», – сказал Зеленов.

Ранее телеграм-канал «Бойлерная» сообщал, что кардиологи запретили Федуну посещать матчи команды из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы после перенесенного коронавируса.

Сегодня в телеграм-канале «Кремлевский мамковед» появилась информация о том, что Федун находится на лечении в Германии.

Добавим, что 25 сентября Леонид Федун не присутствовал на матче «Спартак» – «Уфа».