Лоськов назначен и. о. главного тренера «Локомотива»

Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов, работавший в штабе Николича.
Лоськов присоединился к «Локомотиву» в должности тренера в 2016 году. Он работал в штабе Юрия Семина, а затем и Николича.
Серб тренировал «Локо» с 2020 года. За это время московская команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.
Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе