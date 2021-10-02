Лоськов назначен и. о. главного тренера «Локомотива»

покинул пост главного тренера «Локомотива».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен , работавший в штабе Николича.

Лоськов присоединился к в должности тренера в 2016 году. Он работал в штабе , а затем и Николича.

Серб тренировал «Локо» с 2020 года. За это время московская команда занимала второе и третье места в и выиграла Кубок России.

Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе