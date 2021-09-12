Глава Ла Лиги: «Барса» могла оставить Месси, если бы не подписала Агуэро и Депая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что у «Барселоны» были возможности удержать летом нападающего , который перешел в .

«Мы поужинали дома у , и он согласился подписать договор о сотрудничестве с CVC.

Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси, но затем Лапорта позвонил мне: «Можем ускорить оформление сделки? Парнишка (Месси) уже нервничает».

Я ответил ему: «Как только о сделке станет известно, попытается все сорвать». На что Лапорта мне сказал: «Нет, нет, я человек с характером». У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.

У нас была договоренность, что если «Барса» согласится на сделку с CVC, то 15 процентов денег можно было бы потратить на подписание игроков. И, на мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси.

Лапорта пригласил Депая, Агуэро… Не подпиши он этих игроков, Месси мог бы остаться», – сказал Тебас.

«Барселона» и «Реал» начали войну с Ла Лигой в день ухода Месси. Дело в том числе и в Суперлиге