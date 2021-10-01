РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей – зарплату за 2 года. Хачатурянц будет работать бесплатно

Российская Премьер-лига выплатит Сергею Прядкину, который сегодня объявил о своем уходе, зарплату за два года.

Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, он получит 12 миллионов рублей, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, назначенный на пост и. о. главы лиги откажется от зарплаты на эти два года, если выиграет выборы нового президента.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Функционер был переизбран на новый срок в марте прошлого года.

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