Килиан Мбаппе: «Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти. Шокировало, что меня называли «обезьяной» после Евро»

Форвард поделился мнением о критике в свой адрес после и будущем в сборной Франции.

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы.

Но наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить.

Самое главное – это сборная Франции. Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти.

Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я высказал ему, что недоволен тем, что меня оскорбляли и обзывали «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало.

При этом я не отрицаю, что это моя ошибка. Но я мог бы получить больше поддержки. Конечно, я не требовал этого. Было бы хорошо получить поддержку, но я никогда не стал бы выпрашивать ее в такой ситуации.

Я понимаю, что сразу после поражения, в запале, все очень разочарованы. Но я просил обратить внимание именно на слова про «обезьяну».

Сейчас все уже позади. Я очень люблю сборную Франции», – приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на L’Equipe.