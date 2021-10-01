Лапорта запретил Куману общаться с прессой в Нидерландах. Тренер «Барсы» собирался на ток-шоу

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Редактор нидерландского ток-шоу HLF8 рассказал о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта ограничил общение главного тренера Роналда Кумана с прессой.

Ожидалось, что Куман примет участие в передаче, которую ведет его приятель Джонни де Мол, но мероприятие сорвалось.

«Все было на мази, но вдруг сорвалось. Джонни де Мол общался с Куманом в пятницу. Роналд хотел посетить шоу в любом случае, независимо от того, уволят его или нет.

После того, как мы анонсировали выпуск, Лапорта сообщил Куману, что запрещает тому общаться с прессой в Нидерландах», – сказал редактор, отметив, что Куману в итоге пришлось отказаться от участия в HLF8.

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