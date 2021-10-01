«Барсе» придется выплатить Куману 12 млн евро до 30 июня при увольнении, иначе клуб не сможет нанять нового тренера на сезон-22/23

Увольнение главного тренера «Барселоны» будет тяжелым для клуба в экономическом плане.

В случае одностороннего прекращения сотрудничества «Барса» будет вынуждена выплатить специалисту 12 миллионов евро до 30 июня. Если это условие не будет выполнено, клуб не сможет назначить нового тренера на сезон-2022/23.

Лимит зарплаты для нового тренерского штаба, установленный , составляет 3 миллиона евро. Таким образом, чтобы назначить новый тренерский штаб, клуб должен будет потратить порядка 15 миллионов евро.

Это станет шагом назад для «Барселоны» в плане урегулированию финансовой ситуации в клубе и погашения долгов.

Ранее сообщалось, что «Барса» может принять решение по Куману после игры с «Реалом» 24 октября, а пока тренер продолжит работу.