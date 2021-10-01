Юрий Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил, ничего не выигрывали»

Бывший тренер и «Ростова» высказался о своей работе в московском клубе.

«Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», – сказал Семин в интервью Вячеславу Фетисову.

Семин работал с «Локомотивом» с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016 по 2020 годы и трижды становился чемпионом России, 6 раз выигрывал Кубок и 3 раза – Суперкубок страны.