Глава Кампании: «Расизм – это кошмарный рак, его нужно искоренить. Обнимаю игроков «Наполи»

Винченцо Де Лука, губернатор Кампании (области, административным центром которой является Неаполь), высказался об оскорблениях, прозвучавших со стороны фанатов «Фиорентины» в адрес футболистов во время игры 7-го тура Серии А.

«Обнимаю Кулибали, Осимхена и Замбо-Ангисса, в адрес которых прозвучали грубые оскорбления на почве расизма. Я ценю то, с каким достоинством и хладнокровием они восприняли произошедшее, они преподали ненавистникам невероятный урок.

Расизм – это кошмарный рак, который необходимо искоренить. Те, кто позволяет себе подобное, не имеют ничего общего с болением и спортивной страстью.

Это уже сотый подобный эпизод, и он не может остаться без последствий. Технологии видеонаблюдения позволяют установить и привлечь к ответственности авторов этих серьезных высказываний. Стадионы, на которые постепенно возвращаются зрители, должны быть местом страсти и радости», – написал Де Лука на своей странице в фэйсбуке.