Илья Жигулев: «Резко убирать лимит нельзя. У легионеров зарплата 2 млн евро, у наших – 200 000 рублей в месяц, будут сидеть и получать свои 200 тысяч»

Воспитанник , играющий за , высказался о лимите на легионеров.

«Я за здоровую конкуренцию. Сейчас все кричат, что лимит нужно отменить. Никто же не знает, как у нас на самом деле относятся к легионерам.

Взять Германию. Я со Скопинцевым разговаривал на эту тему – он в «Лейпциге» был. Там если свой и легионер примерно равны по уровню, выбор будет в пользу местного. У нас наоборот, скорее, выберут легионера. Реально знаю случаи, когда в России было так.

Поэтому убирать резко лимит нельзя. Ну приедут сразу легионеры. Да, для тренеров и клубов, которые хотят играть в еврокубках, это классно. Они могут купить хороших игроков и проявлять себя в Европе.

Тут вопрос в том, что мы хотим: давать результат как «Шериф» сейчас, имея в заявке трех молдаван, и успешно выступать в Лиге чемпионов, или добиваться успехов в еврокубках с нашими ребятами? Это сложный вопрос.

Если бы у нас было отношение к своим, как в Германии, тогда отмена лимита решила бы вопросы. Но так приедут легионеры, а у наших парней не будет шансов: у иностранцев зарплата два миллиона евро, а у наших – 200 тысяч рублей в месяц. Будут сидеть и получать свои 200 тысяч», – сказал Жигулев.