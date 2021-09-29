Анчелотти об 1:2 с «Эспаньолом»: «Реал» играл плохо, сказать особо нечего. Мы заслужили поражение»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги поражения от «Эспаньола» (1:2) в матче Ла Лиги.
«Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.
Это была худшая игра «Реала». Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.
Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд», – заявил итальянский специалист.