Игру «Локо» и «Ростова» из-за настольного тенниса начнут показывать на «Матч! Страна» вместо «Матч ТВ»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Константин Генич чемпионат Европы соцсети Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что игру РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» покажут на основном канале холдинга не с первых минут.

Причина – в прямой трансляции командного чемпионата Европы по настольному теннису, в котором Россия играет с Германией.

«Друзья, важная инфа. Так как на «Матч ТВ» в данный момент настольный теннис, то прямая трансляция игры «Локо» – «Ростов» начнется на канале «Матч! Страна». Как только теннис закончится, то сразу пойдем по факту на федеральный канал.

Прямой эфир, приносим извинения», – написал Генич в твиттере.

Также об этом сообщили в прямом эфире «Матч ТВ».

Начало матча «Локомотива» и «Ростова» – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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