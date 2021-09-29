Юрген Клопп: «Ман Сити» – лучшая команда Европы сейчас. Нужно быть лучшей версией себя в матче с ними, тогда появятся шансы»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался об уровне «Манчестер Сити» перед очным матчем.

«Манчестер Сити» – выдающаяся футбольная команда.

Они проиграли «ПСЖ», но я смотрел матч, они действительно хорошо сыграли. Они не использовали свои моменты, а «ПСЖ» забил.

Но если задуматься о том, как «Ман Сити» доминировал над «ПСЖ» с учетом уровня парижан – это многое говорит об уровне «горожан».

Каждый год игра с «Сити» – это что-то особенное. Нужно быть лучшей версией себя, тогда появятся шансы. Вероятно, сейчас они лучшая команда Европы», – сказал немецкий специалист.

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