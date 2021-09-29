Николич про 0:2: «Лацио» был лучше нас, результат по факту. «Локо» мог и больше пропустить»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги гостевого матча Лиги Европы с «Лацио» (0:2).
«Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.
Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков.
Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», – сказал Николич.