Николич про 0:2: «Лацио» был лучше нас, результат по факту. «Локо» мог и больше пропустить»

Теги Локомотив Лацио премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Марко Николич Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги гостевого матча Лиги Европы с «Лацио» (0:2). 

«Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту. 

Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков.

Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», – сказал Николич.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные