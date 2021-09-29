Рейна считает, что гол Роналду нельзя было засчитывать из-за офсайда

Вратарь Хосе Рейна считает, что победный гол в матче чемпионов – (2:1) нельзя было засчитывать.

По мнению 39-летнего голкипера, гол должен был быть отменен из-за положения вне игры.

«Офсайд, как ни посмотри», – написал испанец в твиттере.

Судя по всему, речь идет о том, что хавбек «МЮ» Джесси Лингард в момент удара португальца находился в офсайде и мог мешать вратарю Херонимо Рульи.

Тем не менее судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером засчитала гол Роналду.

Рейна в свое время выступал за «Вильярреал», а в Англии он играл за «Ливерпуль».

А теперь самое время полюбоваться голом Короля 🤩🤩🤩



Что это, если не величие? 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/tBrdGY7RRK — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

Фото: кадр из трансляции

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