В контракте Холанда нет отступных. Договоренность, что «Боруссия» отпустит его летом, в силе (As)

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Нападающий Эрлинг Холанд, вероятно, покинет «Боруссию» летом 2022 года.

На этой неделе председатель совета директоров дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке опроверг, что клуб определенно продаст норвежца по завершении сезона.

Тем не менее, как сообщает As, устная договоренность «Боруссии» с агентом Мино Райолой о том, что клуб предоставит возможность 21-летнему форварду беспрепятственно сменить команду, остается в силе.

Игрок пообещал боссам «Боруссии», что не будет форсировать свой трансфер минувшим летом и сдержал слово, несмотря на предложения от топ-клубов Европы. Поэтому через год «Боруссия» пойдет ему навстречу.

As уточняет, что все договоренности были достигнуты на устном уровне, никакие документы не подписаны. И в контракте Холанда не прописаны отступные в размере 75 миллионов евро.

Договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист. Сам он хочет перейти в «Реал», однако окончательное решение нападающий будет принимать, отталкиваясь от мнения Райолы.

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