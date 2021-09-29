Френки де Йонг: «Все еще верю, что «Барса» может выйти из группы. Мы должны упорно работать»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

«Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, оставаться сплоченными и выбраться из этой ситуации.

Единственный выход – упорно работать и держаться вместе», – сказал де Йонг.

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