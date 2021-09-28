У «Барсы» потолок зарплат на 642 млн евро меньше, чем у «Реала». У «Атлетико» – на 568 млн

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига деньги Футбол

Стало известно, какие суммы на зарплаты футболистов могут тратить клубы Ла Лиги.

«Барселона», занимавшая 2-е место в потолке зарплат в прошлом сезоне, теперь находится на 7-й строчке по этому показателю.

Топ-7 списка выглядит так:

1. «Реал» (в сезоне-2020/21 клуб мог тратить на зарплаты 473 млн евро, в сезоне-2021/22 – 739 млн);

2. «Севилья» (2020/21 – 183 млн евро, 2021/22 – 200 млн евро);

3. «Атлетико» (2020/21 – 217 млн евро, 2021/22 – 171 млн евро);

4. «Вильярреал» (2020/21 – 140 млн евро, 2021/22 – 159 млн евро);

5. «Реал Сосьедад» (2020/21 – 95 млн евро, 2021/22 – 127 млн евро);

6. «Атлетик» (2020/21 – 110 млн евро, 2021/22 – 111 млн евро);

7. «Барселона» (2020/21 – 347 млн евро, 2021/22 – 97 млн евро).

Отметим, что самый низкий потолок у «Валенсии». Клуб в прошлом сезоне мог тратить на зарплаты 93 млн евро, теперь – лишь 30 млн евро.

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок. Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные