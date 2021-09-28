У «Барсы» потолок зарплат на 642 млн евро меньше, чем у «Реала». У «Атлетико» – на 568 млн

Стало известно, какие суммы на зарплаты футболистов могут тратить клубы .

, занимавшая 2-е место в потолке зарплат в прошлом сезоне, теперь находится на 7-й строчке по этому показателю.

Топ-7 списка выглядит так:

1. «Реал» (в сезоне-2020/21 клуб мог тратить на зарплаты 473 млн евро, в сезоне-2021/22 – 739 млн);

2. (2020/21 – 183 млн евро, 2021/22 – 200 млн евро);

3. (2020/21 – 217 млн евро, 2021/22 – 171 млн евро);

4. (2020/21 – 140 млн евро, 2021/22 – 159 млн евро);

5. (2020/21 – 95 млн евро, 2021/22 – 127 млн евро);

6. «Атлетик» (2020/21 – 110 млн евро, 2021/22 – 111 млн евро);

7. «Барселона» (2020/21 – 347 млн евро, 2021/22 – 97 млн евро).

Отметим, что самый низкий потолок у «Валенсии». Клуб в прошлом сезоне мог тратить на зарплаты 93 млн евро, теперь – лишь 30 млн евро.

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок. Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.