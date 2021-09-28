Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы остаться во главе РПЛ. 12 клубов из 16 хотят, чтобы он ушел

12 из 16 клубов выступают против продолжения работы на посту президента лиги.

Ранее стало известно, что команды планируют выдвинуть вотум недоверия Прядкину на общем собрании Премьер-лиги 5 октября, если он не уйдет по собственному желанию.

По данным «Чемпионата», Прядкин в ближайшее время хочет встретиться с главой «Газпрома» , чтобы постараться заручиться его поддержкой и остаться во главе лиги.

Наиболее вероятным преемником Прядкина считается глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Прядкин уверен, что РПЛ – самая конкурентная лига Европы. Проверим-проверим

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