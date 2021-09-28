Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы остаться во главе РПЛ. 12 клубов из 16 хотят, чтобы он ушел

12 из 16 клубов РПЛ выступают против продолжения работы Сергея Прядкина на посту президента лиги.
Ранее стало известно, что команды планируют выдвинуть вотум недоверия Прядкину на общем собрании Премьер-лиги 5 октября, если он не уйдет по собственному желанию.
По данным «Чемпионата», Прядкин в ближайшее время хочет встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы постараться заручиться его поддержкой и остаться во главе лиги.
Наиболее вероятным преемником Прядкина считается глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
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