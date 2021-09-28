Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы остаться во главе РПЛ. 12 клубов из 16 хотят, чтобы он ушел

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Газпром Алексей Миллер Краснодар Чемпионат.com Футбол

12 из 16 клубов РПЛ выступают против продолжения работы Сергея Прядкина на посту президента лиги.

Ранее стало известно, что команды планируют выдвинуть вотум недоверия Прядкину на общем собрании Премьер-лиги 5 октября, если он не уйдет по собственному желанию.

По данным «Чемпионата», Прядкин в ближайшее время хочет встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы постараться заручиться его поддержкой и остаться во главе лиги.

Наиболее вероятным преемником Прядкина считается глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Прядкин уверен, что РПЛ – самая конкурентная лига Европы. Проверим-проверим

«Я звезда уже 14 лет». Возможно, лучшее интервью Сергея Прядкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные