Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: «Это неуважение. Он не должен пачкать футболку, это не для Лео»

Бывший защитник признался, что ему не понравилось, что именно в матче Лиги чемпионов – (2:0) ложился под стенку перед штрафным ударом соперника.

«Когда Маурисио Почеттино просил его об этом на тренировке, кто-то должен был вмешаться и заявить: «Нет, нет, нет, с Месси так не делают».

Нельзя, это неуважительно. Будь я в этой команде, я бы сказал, что лягу вместо него. Я бы не позволил, чтобы он лежал так.

Не могу смотреть на это. Он не должен пачкать футболку. Это не дело для Месси», – сказал Фердинанд.

Видели, как Месси лег под стенку? Обычно так ложатся под удары самого Лео