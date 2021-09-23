Тихонов о победе «Шерифа» над «Реалом»: «Это ответ всему российскому футболу. Молдаване за свою страну готовы обыграть кого угодно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Победа молдаван – это ответ всему российскому футболу. Я их не критикую, просто привожу факты. Критика – удел слабых людей.

Молдавия – это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за свою страну готовы обыграть кого угодно. Вот этого нам не хватает сегодня.

В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов – популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело.

Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет «Зенит» или «Краснодар». У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений – это лицо государства.

Легкая атлетика развалена, повыгоняли отовсюду – гимна и флага нет. Биатлон 14 лет в завале, более 30 случаев допинга, выгнали из международной федерации, и никто не разбирается.

И в футболе тоже. Мы десятилетиями вылетаем из всех кубков. А на «Матч ТВ» часами сидят красавицы и бывшие футболисты, рассказывают о чем-то, вместо того чтобы показать какой-то спорт, историю.

Ведь у нас был футбол – футбол Яшина, и мы были олимпийскими чемпионами и чемпионами Европы, а теперь что? Губерниев сказал, что результаты прошлых лет, Олимпийских игр, чемпионаты мира – это все фуфло. Вот мы и пришли к фуфлу», – сказал Тихонов.

Год назад Тилль без денег страдал в «Тамбове» – теперь вкрутил шикарный победный гол «Реалу». А видели его ЛЧ-тату?