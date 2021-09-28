Вернидуб ответил Кюйту: «Рад, что «Шериф» нарушил его идиллию. Доказываем, что мы заслуженно в ЛЧ»

Главный тренер после победы над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового раунда ответил бывшему футболисту «Ливерпуля» Дирку Кюйту.

Экс-игрок сборной Нидерландов летом заявил, что клубу из Молдовы «нечего делать в ЛЧ».

«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре. Мне не думаем, что уже совершили что-то сверхъестественное.

Очень счастлив после такой игры с таким клубом, как «Реал». Эмоции зашкаливают. Я благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Мы действительно команда.

В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место, и мы его заслуженно добыли», – сказал Вернидуб.

«В групповом этапе ЛЧ есть матчи, которые никто не смотрит». Как думаете, Перес говорил про матчи вроде «Реал» – «Шериф»?

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