Депутат Свищев о победе «Шерифа» над «Реалом»: «Нам надо учиться у молдавских соседей. Но лимит должен быть»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче .

«Нам надо учиться у молдавских соседей. Команда с достаточно скромным бюджетом обыгрывает монстров футбола.

Факт остается фактом – можно на морально-волевых вытаскивать такие матчи. Они сейчас вообще идут на первом месте в группе ЛЧ. Маленькая страна, небольшой бюджет, а результат шикарный.

Очень надеемся, наши команды сейчас покажут не худшие результаты. У группа непростая, но и сам питерский клуб тоже непростой. Думаю, команда достойна победы.

Слышал мнения многих европейских специалистов, что лимит надо отменять. В РПЛ и так очень тяжело пробиться российским футболистам, а с барьером в лице легионеров это еще сильнее усложняет процесс.

К этому вопросу надо внимательно отнестись, но мое мнение – лимит должен быть», – сказал Свищев.

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