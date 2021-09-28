Депутат Свищев о победе «Шерифа» над «Реалом»: «Нам надо учиться у молдавских соседей. Но лимит должен быть»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.
«Нам надо учиться у молдавских соседей. Команда с достаточно скромным бюджетом обыгрывает монстров футбола.
Факт остается фактом – можно на морально-волевых вытаскивать такие матчи. Они сейчас вообще идут на первом месте в группе ЛЧ. Маленькая страна, небольшой бюджет, а результат шикарный.
Очень надеемся, наши команды сейчас покажут не худшие результаты. У «Зенита» группа непростая, но и сам питерский клуб тоже непростой. Думаю, команда достойна победы.
Слышал мнения многих европейских специалистов, что лимит надо отменять. В РПЛ и так очень тяжело пробиться российским футболистам, а с барьером в лице легионеров это еще сильнее усложняет процесс.
К этому вопросу надо внимательно отнестись, но мое мнение – лимит должен быть», – сказал Свищев.
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