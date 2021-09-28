«Шериф» набрал 15 очков в рейтинг коэффициентов УЕФА этого сезона, все российские клубы – 8,5

Теги Спартак Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Молдова Шериф Сочи Футбол

«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря выступлениям клуба из Тирасполя Молдова вошла в тройку по значению коэффициента УЕФА в этом сезоне.

Клубы из этой страны набрали 18 очков (15 – «Шериф»), коэффициент – 4,5 (число очков делится на количество команд страны, стартовавших в этом сезоне еврокубков).

В этом сезоне только у Нидерландов (5,2) и Швеции (4,875) коэффициент лучше, чем у Молдовы.

Россия занимает 38-е место в рейтинге коэффициентов этого сезона. Все российские клубы набрали 8,5 очков за это сезон, коэффициент – 1,7.

«Шериф» сделал «Реал». Футбол – часть странной империи, которая держит Приднестровье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные