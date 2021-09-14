Гильерме играет за «Локо» с травмой, иногда – на уколах. Вратарю нужна операция

Вратарь , попавший в состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, испытывает проблемы со здоровьем.

По данным «РБ-Спорт», после каждого матча у 35-летнего голкипера сильно болит ахиллово сухожилие. Из-за этого после каждой игры Гильерме требуются 1-2 дня отдыха без нагрузок.

Для выздоровления необходима операция, но сейчас провести ее невозможно, так как на восстановление после нее нужно 2 месяца. Поэтому иногда вратарю приходится играть на уколах и через боль.

Отмечается, что из-за проблем, с которыми столкнулся Гильерме, его вызов в сборную России был под вопросом.

В этом сезоне голкипер провел 9 матчей в , 3 их них – на ноль. Его полную статистику можно найти тут.