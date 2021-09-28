Витор Перейра: «Уровень судейства зависит от уровня футбола. Не будет топового судейства без топового футбола и наоборот»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза ( ) рассказал, какие задачи стоят перед ним.

«Наша задача сейчас состоит в том, чтобы до декабря максимально погрузиться в ситуацию, познакомиться с российским судейством. После этого мы сможем выстроить план работы и поставить конкретные задачи. Мы будем делиться своими мыслями и стратегией с представителями СМИ.

Эта работа является определенным вызовом для меня. Нужно находиться между двух огней – с одной стороны клубы и их представители: игроки, тренеры, а с другой – судьи и помощники ВАР. Мы понимаем, что нужно, чтобы довольны были и те, и другие. А еще все хотят, чтобы футбол был зрелищным, чтобы было много голов. Поэтому судейство нужно адаптировать под это.

Мне кажется, что уровень судейства напрямую зависит от уровня футбола. Не будет топового судейства без топового футбола и наоборот. Наша задача в том, чтобы улучшать уровень арбитража по всей стране. Мы должны думать о будущем. Нельзя начинать работать с судьей, только когда он попадет в высший дивизион. Нужно вести их с самого начала карьеры, помогать им и поддерживать. Только тогда они будут вырастать хорошими арбитрами.

Мы не хотим быть самыми важными в футболе. Мы хотим уважать игру. Главные звезды – это футболисты. Потом идут тренеры. Тактика и влияние на игру – это все они. Ну, а дальше идем мы, кто просто хочет принимать правильные решения и не стремится быть на первом плане. Да, иногда нам нужно объяснять свои решения. Правила игры сложные, некоторые решения зависят от интерпретации арбитра. В таких ситуациях мы будем готовы к диалогу. Есть иностранные специалисты, которые будут помогать нам. Мы хотим быть максимально справедливыми», – сказал Перейра.