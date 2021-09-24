Дзаньоло взялся за пах и указал на фанатов «Лацио» в римском дерби. Они оскорбляли мать игрока «Ромы» и смеялись над его травмами

Полузащитник «Ромы» показал неприличный жест фанатам «Лацио» во время римского дерби в Серии А (2:3).

22-летний итальянец был заменен на 77-й минуте. Когда Николо уходил с поля, фанаты «орлов» оскорбляли его.

Хавбек не сдержался и ответил. Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков .

Отметим, что у отношений игрока и фанатов есть предыстория. Болельщики «Лацио» оскорбляли мать Николо за ее откровенные фотографии в инстаграме, а про самого Дзаньоло дважды скандировали «скачи с нами», когда он рвал крестообразные связки колена.

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