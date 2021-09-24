Вратарь «Виллы» Мартинес предлагал Бруну уступить пенальти Роналду и станцевал после промаха хавбека «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в добавленное время домашнего матча 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).
После назначения одиннадцатиметрового главным арбитром Майком Дином голкипер гостей Эмилиано Мартинес подошел к группе футболистов «МЮ», собравшейся у точки, и начал предлагать Бруну передать право пробить форварду Криштиану Роналду.
Игроки домашней команды в итоге оттолкнули Мартинеса подальше от хавбека, и Фернандеш нанес удар – выше ворот.
Сразу после промаха соперника вратарь повернулся к болельщикам и начал танцевать.
Ранее аргентинец уже прославился провокациями перед пенальти – так, он активно общался с защитником Йерри Миной в послематчевой серии в полуфинале Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 по пенальти).
Новый герой Аргентины – кипер Эмилиано Мартинес. В 16 он перешел в «Арсенал», чтобы вырваться из бедности и спасти семью от долгов