Александр Усик: «Не было задачи финишировать Джошуа, но я хотел это сделать»

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе признался, что хотел нокаутировать экс-чемпиона мира в тяжелом весе .

«Не было задачи его финишировать. В начале я хотел это сделать, попал, кинулся, но потом тренеры привели меня в чувство.

Единственное, что я хотел сделать – это прославить своего Господа – Иисуса Христа и показать, что все это от него», – рассказал Усик.

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Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе