Владимир Быстров: «Дзюба нарисовал пенальти. Нельзя такие ставить. Если попадают в пятку – не значит, что он на жопу должен падать»

Бывший игрок считает, что петербуржцы незаслуженно получили право на пенальти в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

– Нельзя ставить такие пенальти. Артем мог нарисовать – он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти, – но это его хитрости, а судьи...

Формально есть касание. Но ты же должен понимать, если у тебя нога оторвана от земли, попадают в пятку – это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на жопу падать моментально. Если бы реально сбивали – да, а так – нельзя.

– На пятую точку, Владимир.

– Да нет, на жопу.

– Так ты Дзюбу не трогай.

– В первом эпизоде защитник показал как Дзюбу не трогать – он взял и забил.

– Мы говорим о том, что Дзюба нарисовал, но защитник – не трогай ты в своей штрафной.

– А как я буду отнимать мяч? В метре от него? Мне все равно надо сближаться с нападающим, особенно таким большим. Если Дзюбе дать свободу, он спокойно развернется и забьет.

Ну от этого касания пятки ну никак, никак Артем не может позволить себе упасть. Вопросы не к Дзюбе, а к судьям и тем, кто сидел на ВАР – хотя бы дайте картинку главному арбитру, мало ли он передумает, – заявил Быстров в эфире «Матч Премьер».

Матч обслуживала бригада .