Юран о победе хабаровского СКА: «Сказал на установке, что нужно губернатора поздравить с победой на выборах»

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран подвел итоги матча с «Велесом» (2:0).

«Готовились к сопернику. «Велес» тоже ставит определенные задачи, плюс «Ротор» был обыгран в прошлом туре 3:1. Команда держится ближе к верхушке.

Акцент делался на том, что мы играем дома, должны играть в агрессивный футбол. Это была такая лобовая встреча – могли как подняться, так и опуститься. Все зависело от характера. Я всегда говорил, что без характера даже в шахматы не играют. Парни молодцы, хочу поблагодарить их, жили игрой, результатом.

Я им сказал на установке, что нужно губернатора [Михаила Дегтярева] поздравить с победой на выборах. Теперь он официально губернатор нашего края. Я именно подчеркиваю, что нашего. Всегда говорил: если я здесь работаю, то говорю «наш».

Ну и, конечно, болельщики. Сейчас я увидел фан-сектор и, конечно, очень обрадовался, потому что мы начинали с двух человек. Сейчас практически полный фан-сектор собирается, и, надеюсь, будет еще больше», – сказал Юран.