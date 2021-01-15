Златан Ибрагимович: «Вернувшись в «Милан», я спросил: «Кто сыграл хоть один матч в ЛЧ?» Двое подняли руку. Подумал, это шутка»

Нападающий «Милана» поделился воспоминаниями о первых днях после возвращения в клуб.

«Когда я вернулся в , то зашел в раздевалку и спросил: «Кто сыграл хоть один матч в чемпионов?» Только двое подняли руки. Я подумал, что это шутка.

В прошлом сезоне целями были попадание в Лигу чемпионов и победа в чемпионате Италии. Вторую задачу я не реализовал, но мы были близки, закончили сезон на второй строчке.

Дело не только во мне, мы вместе проделали огромную работу. Партнеры по команде – даже молодые и неопытные – поняли, что нужно, чтобы добраться туда, где мы были в мае прошлого года. Они осознали, что нам чего-то не хватило для победы. Все мы работаем над этим», – сказал швед.