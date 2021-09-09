Златан Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня хуже. Я сделал больше, чем многие другие»

Форвард высказался о том, что никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

– Вы сожалеете о чем-то?

– Нет. Все, что происходит с вами в жизни, должно случиться.

– Даже отсутствие победы в Лиге чемпионов?

– Думаете, я был бы лучше, если бы выиграл ее?

– Не факт. Бразилец Роналдо тоже не выигрывал ее.

–Точно. Если бы я выиграл, это было бы замечательно. Но я не выиграл, и это не делает меня менее хорошим игроком. Это как люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Ок... Французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу.

Кроме того, возвращаясь к Лиге чемпионов, чем дольше ждешь, тем удивительнее взять ее, не так ли? У меня все еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Но я не жалуюсь, потому что я сделал больше, чем многие другие. Я счастлив, – сказал Златан в интервью France Football.