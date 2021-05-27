У Винисиуса одна из самых низких зарплат в «Реале» – 3,2 млн евро в год. Переговоров о новом контракте пока нет

Полузащитник Винисиус Жуниор, ярко начавший сезон, является одним из самых низкооплачиваемых игроков .

По данным Goal.com, бразилец входит в пятерку игроков «Мадрида» с самой низкой зарплатой. Сейчас Винисиус получает 3,2 млн евро в год. С бонусами эта сумма может возрасти до 4 млн евро.

Примерно такую же зарплату в «Реале» получают , и .

Отмечается, что Винисиус был одним из первых игроков «Реала», согласившихся на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Пока переговоров о новом контракте между «Реалом» и 21-летним полузащитником нет. Однако руководство мадридского клуба считает, что футболист заслужил повышение зарплаты.

Сейчас «Реал» готов к переговорам. Клуб хочет повысить отступные бразильца. Сейчас их размер – 500 миллионов евро. Ожидается, что препятствий при обсуждении нового контракта не будет, так как Винисиус мечтает стать звездой испанского чемпионата.

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах . Его статистику можно найти здесь.