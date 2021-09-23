Жерар Пике: «Я в «Барсе» не для того, чтобы быть вторым или третьим, а чтобы бороться за трофеи»

Защитник «Барселоны» дал комментарий после матча с «Кадисом» (0:0).

После 5 игр каталонский клуб занимает в таблице Ла Лиги 7-е место.

«Я ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым или третьим. Я здесь для того, чтобы бороться за трофеи. Иногда приходится переживать подобные моменты. Мы чувствуем поддержку болельщиков, ситуация сложная для всех нас.

Я абсолютно уверен, что, несмотря на такой старт, мы будем бороться за трофеи. У команды хорошее настроение, мы полны желания играть. Нам всем вместе нужно взяться за работу. Мы будем биться до конца, в этом никто не должен сомневаться.

Болельщики нам нужны. Пусть мы плохо стартовали, нам нужна их помощь», – сказал Пике.