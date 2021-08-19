«Ювентус» без Роналду идет 12-м в Серии А, «Барселона» без Месси – 7-я в Ла Лиге. Команды сыграли по 5 матчей

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

«Барселона» и «Ювентус» неудачно проводят стартовый отрезок сезона после ухода своих звездных игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Команды на данный момент провели по 5 матчей в своих чемпионатах. Каталонцы одержали две победы в Ла Лиге, трижды сыграли вничью и занимают 7-е место в таблице с 9 очками после 6 туров, имея матч в запасе.

«Ювентус» лишь однажды победил в 5 стартовых турах Серии А, потерпев 2 поражения и 2 раза сыграв ничью. Туринцы с 5 очками занимают 12-е место.

«ПСЖ», за который Месси провел лишь 2 матча в чемпионате Франции, выиграл все 7 стартовых встреч и с 21 очком возглавляет таблицу.

У Криштиану Роналду также две игры за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате. «МЮ» в АПЛ одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и с 13 очками идет 3-м.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные