«Ювентус» без Роналду идет 12-м в Серии А, «Барселона» без Месси – 7-я в Ла Лиге. Команды сыграли по 5 матчей

и «Ювентус» неудачно проводят стартовый отрезок сезона после ухода своих звездных игроков – и Криштиану Роналду.

Команды на данный момент провели по 5 матчей в своих чемпионатах. Каталонцы одержали две победы в , трижды сыграли вничью и занимают 7-е место в таблице с 9 очками после 6 туров, имея матч в запасе.

«Ювентус» лишь однажды победил в 5 стартовых турах Серии А, потерпев 2 поражения и 2 раза сыграв ничью. Туринцы с 5 очками занимают 12-е место.

, за который Месси провел лишь 2 матча в чемпионате Франции, выиграл все 7 стартовых встреч и с 21 очком возглавляет таблицу.

У Криштиану Роналду также две игры за в чемпионате. «МЮ» в одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и с 13 очками идет 3-м.