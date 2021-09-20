«Локомотив» займется изучением генома футболистов

«Локомотив» объявил о старте сотрудничества с медико-генетическим центром Genotek.

Целью сотрудничества является изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.

«Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание.

Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни», – говорится на сайте «Локо».

«Наши запросы на исследования часто меняются, потому что необходимы специальные данные для профессиональных спортсменов, которые испытывают экстремальные нагрузки.

Медико-генетический центр Genotek предоставляет нам такую возможность», – отметил директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа.