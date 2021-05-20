«Локомотив»: «Арендуем «Лужники» для тренировок основного состава. Долгосрочную аренду не заключали»

Пресс-служба опровергла информацию о том, что клуб договорился об аренде стадиона на 49 лет.

«1 сентября на портале «Территория Локо» мы завершили сбор предложений, направленных на улучшение инфраструктуры нашего спортивного кластера в Черкизово. Болельщики оставили более 200 идей по улучшению, которые были переданы проектной команде и найдут свое отражение при реконструкции всего спортивного кластера.

В данный момент ФК «Локомотив» арендует «Лужники» для проведения тренировок основного состава, однако никаких долгосрочных договоров на аренду клуб не заключал.

Мы в очередной раз призываем болельщиков доверять только официальной информации, которой клуб делится сразу же, как то или иное событие становится фактом», — говорится в заявлении пресс-службы «Локо».