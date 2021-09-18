Тренер «Метца» о поведении Мбаппе: «Если бы он был скромнее, ему пошло бы на пользу»

Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти после матча Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2) высказался о поведении форварда парижан Килиана Мбаппе, который в концовке игры спровоцировал стычку между игроками.
После победного гола Ашрафа Хакими на 95-й минуте нападающий подбежал к вратарю «Метца» Александру Укидже, крикнул ему, видимо, что-то обидное и отправился праздновать взятие ворот с командой.
Голкипер стал преследовать Мбаппе, Неймар оттолкнул Укиджу, тот упал, и в итоге оба получили по желтой карточке.
«Мне нравится этот игрок [Мбаппе], но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому.
Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее», – сказал Антонетти.