Тренер «Метца» о поведении Мбаппе: «Если бы он был скромнее, ему пошло бы на пользу»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Метц Неймар Фредерик Антонетти Александр Укиджа Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти после матча Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2) высказался о поведении форварда парижан Килиана Мбаппе, который в концовке игры спровоцировал стычку между игроками.

После победного гола Ашрафа Хакими на 95-й минуте нападающий подбежал к вратарю «Метца» Александру Укидже, крикнул ему, видимо, что-то обидное и отправился праздновать взятие ворот с командой.

Голкипер стал преследовать Мбаппе, Неймар оттолкнул Укиджу, тот упал, и в итоге оба получили по желтой карточке.

«Мне нравится этот игрок [Мбаппе], но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому.

Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее», – сказал Антонетти.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные