Тренер «Метца» о поведении Мбаппе: «Если бы он был скромнее, ему пошло бы на пользу»

Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти после матча Лиги 1 с (1:2) высказался о поведении форварда парижан , который в концовке игры спровоцировал стычку между игроками.

После победного гола Ашрафа Хакими на 95-й минуте нападающий подбежал к вратарю , крикнул ему, видимо, что-то обидное и отправился праздновать взятие ворот с командой.

Голкипер стал преследовать Мбаппе, оттолкнул Укиджу, тот упал, и в итоге оба получили по желтой карточке.

«Мне нравится этот игрок [Мбаппе], но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому.

Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее», – сказал Антонетти.