Месси не сыграет с «Метцем» из-за травмы. Он не попал в заявку «ПСЖ» на матч

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Метц Марко Верратти Футбол

«ПСЖ» объявил заявку команды на предстоящий матч чемпионата Франции против «Метца».

В состав не был включен нападающий Лионель Месси, который пропустит игру из-за повреждения. После МРТ у аргентинца был подтвержден ушиб кости.

Также в заявку парижан не попали защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.

Рамос готовится по индивидуальной программе, а Верратти возобновил тренировки.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Метц» – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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