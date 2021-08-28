Месси не сыграет с «Метцем» из-за травмы. Он не попал в заявку «ПСЖ» на матч

«ПСЖ» объявил заявку команды на предстоящий матч чемпионата Франции против «Метца».
В состав не был включен нападающий Лионель Месси, который пропустит игру из-за повреждения. После МРТ у аргентинца был подтвержден ушиб кости.
Также в заявку парижан не попали защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.
Рамос готовится по индивидуальной программе, а Верратти возобновил тренировки.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Метц» – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.