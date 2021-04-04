Тренер по физической подготовке Иван Карминати поделился впечатлениями от вакцинации и сравнил влияние пандемии коронавируса на Россию и Италию.

– Вы по-прежнему ходите в маске, хотя давно уже прошли вакцинацию?

– Мне иногда кажется, что нас только двое во всем Петербурге в них и осталось – мой товарищ, коллега по «Зениту» Андреа Сканавино, и я (смеется). Все остальные давно сняли. И это, конечно, резко контрастирует с Италией.

Недавно летал туда на несколько дней: люди в масках, почти все закрыто, включая рестораны и бары, перемещения между городами запрещены... Про футбольные матчи даже не говорю: там они давно проходят без зрителей.

А здесь на встрече с «Химками» собралось 20 тысяч болельщиков – и то так мало только из-за рабочего дня, как мне кажется. Когда рассказываю дома про Петербург и про то, как здесь бурно течет жизнь, многие просто не верят.

– А почему вы до сих носите в маску, если давно вакцинировались? У вас низкий уровень антител?

– Нет-нет, с ними все в порядке, на днях проверяли. Но я итальянец, так что считайте, что не снимаю средства защиты из-за солидарности с родными и всеми соотечественниками (смеется).

А если серьезно, как-то не хочется лишний раз рисковать – ни своим здоровьем, ни чужим. Я ведь постоянно нахожусь в контакте со всеми ребятами, а, значит, в случае болезни могу подставить всю команду. Этого очень не хочется.

– Как вы перенесли вакцинацию?

– Все прошло гладко. Недаром же говорят, что российский «Спутник V» – надежная и качественная вакцина. У нас в «Зените» уже многие привились, включая Сканавино.

Как вы знаете, в паузах в чемпионате России он работает в штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Так вот Андреа коллеги из «Скуарды адзурры», похоже, завидуют: он-то сделал прививку, а они нет, потому что с этим у нас на родине пока есть определенные проблемы.

При этом практически весь персонал национальной команды, включая самого Манчини, в разное время подвергался атаке коронавируса. И только один Андреа – постучим по дереву – пока этого избежал. Так что «Спутник V» – это сила! – сказал тренер.