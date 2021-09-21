Сухой обслужит матч «Динамо» – «Рубин», Мешков – игру «Зенита» с «Крыльями» и другие назначения 9-го тура РПЛ

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РФС назначил судей на матчи 9-го тура чемпионата России.

25 сентября (суббота)

«Химки» – «Локомотив»: судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Максим Гаврилин.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Арам Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Валентин Мурашов.

«Спартак» – «Уфа»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Игорь Демешко.

26 сентября (воскресенье)

«Динамо»«Рубин»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ковалев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Алексей Лунев.

«Ростов» – «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Константин Шаламберидзе.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Андрей Болотенков.

27 сентября (понедельник)

«Урал» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Николай Еремин.

«Нижний Новгород» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов.

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