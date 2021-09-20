Массимилиано Аллегри: «Специя» – «Ювентус» – это матч за 6 очков в борьбе за выживание»

Главный тренер высказался о предстоящем матче 5-го тура Серии А против «Специи».

«Если посмотреть на таблицу прямо сейчас, «Специя» – «Ювентус» – это матч за 6 очков между командами, борющимися за выживание.

Мы должны быть реалистами, мы не можем говорить о наших целях в текущем положении», – сказал Аллегри.

Матч – «Ювентус» состоится 22 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ювентус» подходит к игре на 18-м месте в таблице, набрав два очка в четырех матчах, у «Специи» 14-я позиция с четырьмя очками.