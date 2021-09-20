«Вот дерьмо! И они хотят играть за «Юве»?» Аллегри выругался после матча с «Миланом»

Главный тренер критически оценил действия своей команды в матче 4-го тура Серии А с (1:1).

Как сообщает Corriere della Sera, по завершении игры Аллегри в ярости воскликнул: «Вот дерьмо! И они хотят играть за «Юве»?»

Отмечается, что тренер вышел из себя по пути к раздевалке команды. Сами футболисты тоже активно обсуждали неудачу между собой. По мнению Аллегри, не все из них готовы играть за «Ювентус», несмотря на их желание.

«Ювентус» уже похож на команду Аллегри без мяча, но совсем не владеет другими режимами. «Милан» все-таки наказал за это